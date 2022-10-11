Медведев посоветовал "выскочкам из НАТО" иногда включать мозги

Альянс прямо признался, что воюет против России

Дмитрий Медведев оценил высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса. Зампредседателя Совбеза отметил, что это, фактически, прямое признание в том, что блок участвует в войне против России.

"Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это", - написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза призвал престарелых руководителей "вашингтонского обкома", а также выскочек из НАТО хоть изредка включать размягчившиеся мозги. Медведев подчеркнул: поставка "психам в Киеве" РСЗО повышенной дальности – это самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны.

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