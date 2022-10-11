Тысячи туристов отправились на итальянский остров ради вулкана

Величественное и одновременно опасное зрелище привлекает любителей острых ощущений со всего света

Многочисленные туристы в эти дни ринулись на небольшой итальянский остров Стромболи, который расположен севернее Сицилии. Причина паломничества - извержение вулкана.

Дым, пепел, лава - посмотреть на вулкан в действии на Сицилию сейчас съезжаются сотни, если не тысячи туристов. Особо упрямые штурмуют лодки, чтобы увидеть Стромболи с воды. Кому плавсредств не хватает, смотрят с земли. Вулкан, что называется, зрителей не подводит. Буквально обдаёт своим горячим дыханием.

Это извержение мировые СМИ уже назвали "событием недели" - кадры с бурлящими потоками лавы показали все агентства. И не только: в соцсетях пристально следят за поведением Стромболи. Причем, круглосуточно. Вулкан активизировался накануне. В воскресенье в 11:15 по местному времени. Местные жители услышали необычный грохот.

Вообще-то Стромболи извергается практически без перерыва с 1932 года. И уже несколько тысяч лет это один из самых активных и беспокойных вулканов на Земле. Стоит на отдельном одноименном острове - просматривается с четырёх сторон света, из-за постоянных извержений виден даже ночью. Его поэтому и прозвали "Маяком Средиземноморья". К тому, что гору периодически потряхивает, кажется, все привыкли. Но на этот раз Стромболи превзошел все ожидания вулканологов - взрывы лавы были настолько мощными, что пробили стену кратера. Магма стремительно двинулась к морю.

При контакте с морской водой выделяются ядовитые существа. Столбы дыма и пепла до сих поднимаются в воздух - уровень опасности власти острова повысили до оранжевого.

Местным жителям рекомендовано плотно закрыть окна и не выходить на улицу. Об эвакуации речь не идёт, но это пока. Ситуация, предупреждают специалисты, непредсказуемая, так что людей попросили собрать документы и быть готовыми к любому развитию событий.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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