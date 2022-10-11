Путин выступил за ограничение использования атома в военной сфере

При этом мирный атом должен быть доступен всем странам

Россия выступает за ограничения распространения ядерных технологий в военной сфере, заявил Владимир Путин. В то же время, по словам российского президента, мирный атом должен быть доступен всем странам.

"Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома и при этом считаем, что нужно ограничивать распространение военных ядерных технологий", - сказал российский лидер на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Путин напомнил о российском лидерстве в использовании ядерных технологий. В России был создан первый реактор на быстрых нейтронах, плавучие атомные электростанции, развивается атомное судостроение, приводит слова российского лидера ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"