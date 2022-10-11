Зеленский попросил страны G7 создать "воздушный щит" для Украины

Для этого Киеву нужны современные системы ПВО

Украинская "формула мира" подразумевает создание "воздушного щита". А для этого, по словам Владимира Зеленского, Киеву нужно достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, которые и должны предоставить страны G7.

"Первый пункт - оборонная поддержка, "воздушный щит" для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира". Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7, который прошел в формате видеоконференции.

Кроме того, украинский лидер попросил у лидеров G7 зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. По словам Зеленского, это оружие нужно Украине в ближайшее время, передает РИА Новости.

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