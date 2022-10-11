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Власти Литвы предложили ввести продуктовые карточки

19:57
  • вторник
  • 11 октября 2022

Это должно помочь семьям с детьми в условиях рекордного роста цен

Власти Литвы могут ввести продуктовые карточки. По мнению советника президента Ирены Сегаловичене, это должно поддержать семьи с детьми в условиях рекордного роста цен на продукты питания.

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"Можно было бы обсудить меру, чтобы каждому ребенку в семье была предоставлена карточка, чтобы каждый месяц получать сумму, выделенную на еду. Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям", - приводит слова Сегаловичене РИА Новости.

Советник президента напомнила, что рост цен на продукты в Литве – самый большой в еврозоне. Продовольственные товары в стране подорожали более чем на 30%.

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