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Vice: Маск советовался с Путиным перед публикацией "мирного плана" по Украине

20:31
  • вторник
  • 11 октября 2022

О разговоре предпринимателя с Путиным журналистам рассказал коллега-бизнесмен

Основатель компании SpaceX Илон Маск перед публикацией своего "мирного плана" по Украине говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Сенсационную новость "слил" журналистам гендиректор консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер.

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Как утверждает Бреммер, Маск рассказал ему, что Путин готов к мирным переговорам – но только в том случае, если Украина признает воссоединение Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР с Россией. Кроме того, Киев должен гарантировать нейтральный статус и неприсоединение к НАТО. При этом, по словам бизнесмена, Путин подчеркнул, что эти условия будут достигнуты несмотря ни на что. Маска этот разговор убедил в том, что международное сообщество "должно сделать все, чтобы избежать такого исхода", пишет издание Vice.

План Маска по достижению мира на Украине миллиардер опубликовал недавно в Twitter. Он подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН на освобожденных Россией территориях и признание Крыма российским. В Кремле, комментируя инициативу основателя SpaceX, отметили, что предприниматель ищет мирные пути решения конфликта — это отличает его от многих дипломатов. Сам Маск уже успел опровергнуть рассказ Бреммера: он написал в Twitter, что последний раз говорил с Путиным 18 месяцев назад, и тогда речь шла о космосе.

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