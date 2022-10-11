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Эрдоган решил предложить Путину посредничество в урегулировании на Украине

21:21
  • вторник
  • 11 октября 2022

Президенты России и Турции встретятся в Астане 13 октября

Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и возможное посредничество в этом процессе Анкары планирует обсудить с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган. Вопрос будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции в Астане 13 октября, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

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"Турция считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми. На сегодняшний день она является единственной страной, которая способна предложить дорожную карту урегулирования на Украине", - приводит заявление Калына РИА Новости.

Представитель Эрдогана также сообщил, что Россия, в свою очередь, предлагает Анкаре посредничество в переговорах с Дамаском. Однако, по словам Калына, политической почвы для встречи Эрдогана и Асада сейчас нет.

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