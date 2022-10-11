Эрдоган решил предложить Путину посредничество в урегулировании на Украине

Президенты России и Турции встретятся в Астане 13 октября

Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и возможное посредничество в этом процессе Анкары планирует обсудить с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган. Вопрос будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции в Астане 13 октября, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Турция считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми. На сегодняшний день она является единственной страной, которая способна предложить дорожную карту урегулирования на Украине", - приводит заявление Калына РИА Новости.

Представитель Эрдогана также сообщил, что Россия, в свою очередь, предлагает Анкаре посредничество в переговорах с Дамаском. Однако, по словам Калына, политической почвы для встречи Эрдогана и Асада сейчас нет.

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