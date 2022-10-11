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Объявлена дата коронации короля Великобритании Карла III

21:36
  • вторник
  • 11 октября 2022

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве

Короля Великобритании Карла III коронуют 6 мая 2023 года. Торжественная церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве

Появились подробности о предстоящей коронации Карла III
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"Церемония коронации пройдет в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, а проводить ее будет архиепископ Кентерберийский. В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом", - говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.

Наследник британского престола становится королем в момент смерти предыдущего монарха, но коронуют его лишь через несколько месяцев - после окончания траура. Ожидается, что коронация Карла III будет включать все традиционные элементы, однако не будет чрезмерно пышной - расходы на церемонию оплачиваются государством, передает ТАСС.

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