КГБ Белоруссии раскрыл подготовку терактов против союзных сил

Запад может применить тактическое ядерное оружие

Террористические группы создаются на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке западных спецслужб. Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

По словам Тертеля, Комитету государственной безопасности известно о подготовке в республике серии терактов. Акции приурочены к созданию совместной группировки вооруженных сил Белоруссии и России.

Глава КГБ также сообщил, что страны Запада рассматривают как один из вариантов возможность применения против Белоруссии и России тактического ядерного оружия, передает ТАСС.

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