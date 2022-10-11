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КГБ Белоруссии раскрыл подготовку терактов против союзных сил

22:07
  • вторник
  • 11 октября 2022

Запад может применить тактическое ядерное оружие

Террористические группы создаются на территории Польши, Литвы и Украины при поддержке западных спецслужб.  Об этом сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

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По словам Тертеля, Комитету государственной безопасности известно о подготовке в республике серии терактов. Акции приурочены к созданию совместной группировки вооруженных сил Белоруссии и России.

Глава КГБ также сообщил, что страны Запада рассматривают как один из вариантов возможность применения против Белоруссии и России тактического ядерного оружия, передает ТАСС.

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