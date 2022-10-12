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"Консенсуса нет": политолог об усталости Запада от Украины

08:43
  • среда
  • 12 октября 2022

"Большой семерке" оказалось нечего сказать

Зачем Западу нужна была экстренная встреча Большой семерки? Как США будут пытаться консолидировать своих партнеров? Почему Вашингтон перестал скрывать недовольство Киевом? Так ли всесильна западная разведка?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Зеленский вполне неожиданно поставил перед G7 новые вопросы по Украине. "Семерка" же предпочитает готовить решения заранее. Впечатление, что западным лидерам нечего сказать, исходит из того, что  подготовлено решение относительно реакции не было. К тому же вряд ли можно говорить о том, что по украинской проблеме в США и Европе сегодня есть консенсус. Скорее, очевидны существенные отличия в позициях. По этой же причине нет четкого понимания того, что войдет в девятый пакет санкций против России", - сказал эксперт.

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