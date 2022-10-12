Миф о России как "стране-бензоколонке" окончательно разрушился

Кризис в Европе рискует затянуться на долгие годы

В Европе подсчитали эффект от санкций - и сами удивились. 123 миллиарда евро - настолько сократился торговый оборот ЕС с Россией. Нефть и газ - в центре внимания.

"Наше благополучие базировалось на дешевой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно", - сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Про благополучие можно забыть на долгие годы. Аналитики американского журнала Foreign Policy прямо заявили: кризис в Европе - это долгая история на годы, массовая бедность тоже надолго.

"Надо сказать без обиняков: это катастрофа, других слов нет. В 2020 году Европа запустила ускоренный энергетический переход. А сейчас ей приходится восстанавливать и развивать инфраструктуру под ископаемое топливо", - говорится в материале.

Миф о России, которая кроме нефти и газа ничего не производит, внедрялся в массовое сознание десятилетиями. Помните покойного американского сенатора Маккейна, который на каждом углу кричал: Россия - это страна-бензоколонка? Возможно, Маккейн, как герой фильма "Бриллиантовая рука", слишком много знал. И это знание унес с собой в могилу.

Посмотрим, что именно Россия экспортировала в Европу, кроме нефти и газа. Стиральные машины на 83 млн долларов, холодильники - 59 миллионов, пластмасса - 948 миллионов, метиловый спирт - 519 миллионов. А также мыло, косметику, салфетки, упаковочные мешки. Строительные блоки и оборудование для двигателей внутреннего сгорания. Не считая стали и изделий из драгоценных металлов. Вот вам и страна-бензоколонка.

Международный валютный фонд с некоторым удивлением во вторник улучшил прогноз по российской экономике.

"Существует ряд причин, почему сокращение стало меньше, чем мы раньше ожидали. Прежде всего, экспорт энергоносителей был поддержан разворотом к тем странам, который не вводили санкций", - говорится в докладе МВФ.

В целом, эти пропагандистские байки о стране-бензоколонке должны были остаться во временах холодной войны. Но сегодня даже к бензоколонке европейцам доступ отрезан.

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