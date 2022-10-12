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ВСУ ударили по двум районам Донецка

09:03
  • среда
  • 12 октября 2022

Из HIMARS был атакован и Артемовск в ЛНР

Менее часа назад украинские националисты нанесли удары по двум районам Донецка. Боевики выпустили девять снарядов натовского калибра, передает "ТВ Центр".

ВСУ ударили по Донецку реактивной артиллерией советского производства
Пожар вспыхнул на подстанции под Белгородом после обстрела ВСУ

Этой ночью из американских HIMARS ВСУ атаковали Артемовск в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне под обстрел радикалов попала Александровка - поселок в пригороде столицы ДНР. Один местный житель погиб, еще один ранен.

Шесть раз за сутки звучал сигнал воздушной тревоги в Новой Каховке. В прицеле ВСУ также оказались и другие населенные пункты Херсонской области.

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