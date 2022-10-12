ВСУ ударили по двум районам Донецка

Из HIMARS был атакован и Артемовск в ЛНР

Менее часа назад украинские националисты нанесли удары по двум районам Донецка. Боевики выпустили девять снарядов натовского калибра, передает "ТВ Центр".

Этой ночью из американских HIMARS ВСУ атаковали Артемовск в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется.

Накануне под обстрел радикалов попала Александровка - поселок в пригороде столицы ДНР. Один местный житель погиб, еще один ранен.

Шесть раз за сутки звучал сигнал воздушной тревоги в Новой Каховке. В прицеле ВСУ также оказались и другие населенные пункты Херсонской области.

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