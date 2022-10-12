Нет аналогов в мире: кадры боевой работы минометов "Тюльпан"

Они легко уничтожают объекты противника высокой защищенности

"Тюльпан" бьет точно в цель - кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 сегодня публикует Минобороны.

У этого вида российского вооружения нет пристрелочных выстрелов. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. В прицеле "Тюльпана" - прочные сооружения полевого типа, вражеские укрепрайоны, командные пункты, артиллерийские и ракетные батареи.

У этого миномета нет аналогов в мире, он единственный обладает калибром 240 миллиметров. И легко уничтожает объекты противника высокой защищенности. Перед стрельбой не требуется специальная подготовка позиций. Боевые расчеты Западного военного округа трудятся ежедневно.

"Экипаж сложился в работе, понимают друг друга с полуслова, поэтому работа происходит очень быстро. Укрепрайоны, доты, по окопам, в основном такие у нас задачи. Вот буквально на днях был случай - работали, прикрывали спецназ. Мы как ангелы хранители для ребят которым нужно помочь в тяжелую минуту", - рассказал командир батареи Иван.

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