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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

09:04
  • среда
  • 12 октября 2022

Рядовой Артем Савин в составе экипажа танка вызвал огонь националистов на себя и дал возможность вынести раненых с поля боя

Министерство обороны сообщило имена новых героев спецоперации на Украине.

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Реактивная батарея капитана Дмитрия Мигунова отразила две атаки противника, значительно превосходящего численностью наших бойцов. Уничтожены две вражеские минометные секции, наблюдательный пункт, две единицы техники и 40 националистов.

Сержант Сергей Гринченко с товарищами удерживал занимаемые позиции до прибытия основных сил. Неприятель предпринял массированное наступление, однако получил отпор. Сергей лично ликвидировал пятырех радикалов и БМП. Потерь среди наших военнослужащих не допущено.

Старший сержант Эрдэм Галсандоржиев огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. Группа десантников в течение дня отразила несколько вражеских атак. Противник с большими потерями был вынужден отступить.

Рядовой Артем Савин в составе экипажа танка вызвал огонь националистов на себя и дал возможность вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия мотострелков, танкисты ликвидировали 10 радикалов и две вражеских бронемашины.

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