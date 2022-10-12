Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Рядовой Артем Савин в составе экипажа танка вызвал огонь националистов на себя и дал возможность вынести раненых с поля боя

Министерство обороны сообщило имена новых героев спецоперации на Украине.

Реактивная батарея капитана Дмитрия Мигунова отразила две атаки противника, значительно превосходящего численностью наших бойцов. Уничтожены две вражеские минометные секции, наблюдательный пункт, две единицы техники и 40 националистов.

Сержант Сергей Гринченко с товарищами удерживал занимаемые позиции до прибытия основных сил. Неприятель предпринял массированное наступление, однако получил отпор. Сергей лично ликвидировал пятырех радикалов и БМП. Потерь среди наших военнослужащих не допущено.

Старший сержант Эрдэм Галсандоржиев огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. Группа десантников в течение дня отразила несколько вражеских атак. Противник с большими потерями был вынужден отступить.

Рядовой Артем Савин в составе экипажа танка вызвал огонь националистов на себя и дал возможность вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия мотострелков, танкисты ликвидировали 10 радикалов и две вражеских бронемашины.

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