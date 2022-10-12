ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Лейпцига вышли на митинг против антироссийских санкций

09:07
  • среда
  • 12 октября 2022

Это далеко не первая подобная акция в Германии

В немецком Лейпциге местные жители вышли на митинг против экономического кризиса и политического курса Берлина, который по-прежнему направлен на поддержку киевского режима, сообщает "ТВ Центр".

Антироссийские санкции принесли новые страдания жителям США и Европы
Медведев вспомнил о девяти кругах ада в контексте санкций

Манифестанты потребовали от властей вернуть российские нефть и газ, а также отменить санкции. На своем пути протестующие встретили демонстрацию, в которой принимали участие украинские беженцы. Они назвали переселенцев нацистами и настойчиво предложили им покинуть Германию.

Это далеко не первая подобная акция. Ранее в нескольких городах на востоке страны сотни людей выступили за отмену антироссийских рестрикций и отказ от военной поддержки Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Митинг против антироссийских санкций в Германии
Митинг против антироссийских санкций в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.