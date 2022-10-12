Это далеко не первая подобная акция в Германии

В немецком Лейпциге местные жители вышли на митинг против экономического кризиса и политического курса Берлина, который по-прежнему направлен на поддержку киевского режима, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты потребовали от властей вернуть российские нефть и газ, а также отменить санкции. На своем пути протестующие встретили демонстрацию, в которой принимали участие украинские беженцы. Они назвали переселенцев нацистами и настойчиво предложили им покинуть Германию.

Это далеко не первая подобная акция. Ранее в нескольких городах на востоке страны сотни людей выступили за отмену антироссийских рестрикций и отказ от военной поддержки Украины.

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