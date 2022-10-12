В Венесуэле продолжает расти число жертв шторма "Джулия"

В списке погибших - 43 человека

Шторм "Джулия", который уже натворил много бед в ряде стран, сегодня добрался до побережья Мексики. В Акапулько - серьезное наводнение, передает "ТВ Центр".

Между тем в Венесуэле продолжает расти число жертв стихии. В списке погибших - 43 человека, еще 56 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы идут круглосуточно.

В зону бедствия направлены более тысячи военных, а также гуманитарные конвои с продовольствием. В северных районах страны ураган вызвал оползни и наводнения, некоторые населенные пункты по-прежнему в водной блокаде. Разрушены дороги и дома, часть из них затоплена.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"