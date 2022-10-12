ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Венесуэле продолжает расти число жертв шторма "Джулия"

08:34
  • среда
  • 12 октября 2022

В списке погибших - 43 человека

Шторм "Джулия", который уже натворил много бед в ряде стран, сегодня добрался до побережья Мексики. В Акапулько - серьезное наводнение, передает "ТВ Центр".

Акулы на улицах: Флорида оказалась во власти мощнейшего шторма
Сносил все на пути: подробности урагана в Курской области

Между тем в Венесуэле продолжает расти число жертв стихии. В списке погибших - 43 человека, еще 56 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы идут круглосуточно.

В зону бедствия направлены более тысячи военных, а также гуманитарные конвои с продовольствием. В северных районах страны ураган вызвал оползни и наводнения, некоторые населенные пункты по-прежнему в водной блокаде. Разрушены дороги и дома, часть из них затоплена.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия шторма "Джулия"
Последствия шторма "Джулия"
Последствия шторма "Джулия"
Последствия шторма "Джулия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.