Байден назвал возможную тему переговоров с Путиным

Предполагается, что оба лидера будут присутствовать на Бали 15-16 ноября

Президент США Джо Байден в ходе интервью каналу CNN ответил на вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным.

"Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент", - сказал глава Белого дома.

При этом он уточнил, что готов обсуждать с российским лидером обмен заключенными.

"Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить", - добавил Байден.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Это будет 17-я встреча лидеров "Большой двадцатки". Индонезией как страной-хозяйкой на саммит приглашен Путин.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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