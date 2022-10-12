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Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

08:16
  • среда
  • 12 октября 2022

Ей было 96 лет

В США скончалась актриса Анджела Лэнсбери. Через пять дней ей должно было исполниться 97 лет.

Как сообщает журнал People со ссылкой на семью, звезда сериала "Она написала убийство" умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

Анджела Лэнсбери родилась в 1925 году в Лондоне.  Дебютировала в кино в 1944 году в фильме "Газовый свет". За эту картину была номинирована на премию "Оскар" за роль второго плана.

Наибольшую известность Анджеле Лэнсбери принесла роль детектива Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство". Он выходил на экраны с 1984 по 1996 годы.

Всего актриса была трижды номинирована на "Оскар", 18 раз на премию "Эмми" и шесть раз становилась лауреатом "Золотого глобуса". В 2013 году актриса получила почетный "Оскар" за вклад в развитие кинематографа.

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Анджела Лэнсбери
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