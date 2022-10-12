Земфира показала фото с Пугачевой после концерта в Тель-Авиве

Земфира назвала Пугачеву "безусловной величиной"

Певица Земфира, уехавшая из России после начала специальной военной операции, дала концерт в Тель-Авиве. В VIP-ложе были замечены не только верная спутница певицы, актриса Рената Литвинова, но и некоторые российские звезды.

Так, концерт посетили Ксения Собчак и Алла Пугачева. Примадонна весело отплясывала под песни Земфиры и о чем-то иногда шепталась с Ренатой Литвиновой.

После концерта Пугачева встретилась с самой Земфирой. Совместный снимок рок-звезда выложила в своих соцсетях. Аналогичной фотографией поделилась и Литвинова. Обе певицы одеты в черное. Пугачева широко улыбается, а вот Земфира выглядит уставшей.

"Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала , что я ребёнок на сцене) А я хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", - написала Земфира под снимком (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).

Ранее на концерте на Кипре Земфира впервые публично высказалась против специальной военной операции. Она заявила, что каждый день молится о ее завершении.

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