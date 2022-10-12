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Пять взрывов прогремели в Херсоне

08:20
  • среда
  • 12 октября 2022

По предварительным данным, сработала система ПВО

Серия из пяти взрывов прогремела в Херсоне. Об этом в среду, 12 октября, рассказали очевидцы событий.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, предположительно, сработала российская система противовоздушной обороны. Однако следов работы противоракет ПВО в небе не было видно.

Официальные сообщения о происшествии пока не поступали.

Новый российский регион продолжает подвергаться атакам со стороны ВСУ. В ночь на 11 октября в Новой Каховке Херсонской области вновь звучали сигналы воздушной тревоги, работала российская система ПВО.

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Взрыв в Херсоне
Взрыв в Херсоне
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