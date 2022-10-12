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Байден рассказал об обсуждении ответа на применение Россией ядерного оружия

08:40
  • среда
  • 12 октября 2022

США неоднократно подтверждали отсутствие признаков таких намерений у Москвы

Американские власти обсуждали варианты ответных действий США в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
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По словам американского лидера, "обсуждения этого были, но было бы безответственно говорить о том, что мы могли и не могли бы сделать". Отвечая на вопрос о возможных поручениях Министерству обороны на такие случаи, Байден отметил, что "Пентагон не надо было и просить".

При этом Байден подтвердил в интервью телеканалу CNN, что не думает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине. При этом американский лидер заявил, что "с его стороны безответственно говорить об этом", поскольку применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к "ужасающим последствиям".

11 октября на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за ограничения распространения ядерных технологий в военной сфере.

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