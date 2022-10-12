Байден рассказал об обсуждении ответа на применение Россией ядерного оружия

США неоднократно подтверждали отсутствие признаков таких намерений у Москвы

Американские власти обсуждали варианты ответных действий США в случае применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

По словам американского лидера, "обсуждения этого были, но было бы безответственно говорить о том, что мы могли и не могли бы сделать". Отвечая на вопрос о возможных поручениях Министерству обороны на такие случаи, Байден отметил, что "Пентагон не надо было и просить".

При этом Байден подтвердил в интервью телеканалу CNN, что не думает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в конфликте на Украине. При этом американский лидер заявил, что "с его стороны безответственно говорить об этом", поскольку применение тактического ядерного оружия на Украине привело бы к "ужасающим последствиям".

11 октября на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за ограничения распространения ядерных технологий в военной сфере.

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