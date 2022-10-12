WP: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаток помощи от США

Киев неоднократно просил о дополнительных вооружениях

Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него возникнут сложности в получении дополнительного финансирования для Киева, если Зеленский "покажется неблагодарным". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Как рассказал источник, Байден объяснил Зеленскому потенциальные проблемы с обращением к Конгрессу США за таким финансированием на фоне недовольства Киева объемами уже предоставляемой помощи.

Издание отмечает, что в американском политическом истеблишменте зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине. Раскол может существенно усугубиться, если республиканцы вернут себе контроль в Палате представителей по результатам предварительных выборов в ноябре.

При этом Зеленский неоднократно просил у Запада, в частности, у США дополнительные вооружения, хотя Байден и Конгресс уже направили в Киев беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.

В России ранее прокомментировали возможность поставки Вашингтоном Киеву систем противоракетной обороны (ПРО). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставка США Киеву систем ПВО сделает конфликт "дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата".

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