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Киев заявил об ударах России по 30% украинской энергетической инфраструктуры

09:19
  • среда
  • 12 октября 2022

Россия с 10 октября наносит массированные удары по украинской инфраструктуре

Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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Как отметил украинский министр, украинская энергосистема все еще находится в стабильном состоянии. При этом в качестве одного из рассматриваемых Киевом вариантов является получение дополнительных объемов энергии из Европы.

Галущенко призвал Запад передать Киеву системы ПВО, поскольку Украине "необходимо защитить небо", сообщает телеканал CNN.

10 октября президент России Владимир Путин рассказал о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинским объектам инфраструктуры, в том числе энергетической. Этот удар стал ответом на теракт украинских спецслужб на Крымском мосту.

11 октября российское Министерство обороны подтвердило, что Вооруженные силы России продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины.

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