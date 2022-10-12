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ОАЭ предложили посредничество между Россией и Украиной

09:39
  • среда
  • 12 октября 2022

Лидер ОАЭ и президент России провели переговоры

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во вторник, 11 октября, в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным переговоров подтвердил готовность своей страны быть посредником между Россией и Украиной.
Эрдоган решил предложить Путину посредничество в урегулировании на Украине

Владимир Путин подчеркнул, что Москва ценит усилия ОАЭ, которые подтвердили свою готовность продолжать посреднические действия. Лидер ОАЭ в ответ проинформировал Путина "о позиции украинской стороны по ряду вопросов.

Также Путин рассказал коллеге "о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, принимаемых российской стороной для обеспечения безопасности в данном контексте".

Затем главы двух государств обсудили "различные аспекты двустороннего сотрудничества, указав на их ускоренный рост", сообщает агентство WAM.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утверждения американской стороны о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать любые предложения касаемо переговоров вокруг Украины, однако необходимо знать содержание таких инициатив.

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