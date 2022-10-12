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Посольство России в Канаде получило письма с угрозами

09:14
  • среда
  • 12 октября 2022

Оттава никак не реагирует на подобные происшествия

Посольство России в Канаде сообщило, что в октябре в дипмиссию пришли электронные письма с прямыми угрозами физической расправы над дипломатами и членами их семей, а также планами разрушения здания посольства с использованием взрывных устройств.

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"С февраля мы постоянно получаем подобные угрозы. Несмотря на наши озабоченности, канадские власти не прилагают каких-либо значимых мер для обеспечения нашей безопасности и безопасности наших семей", - приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов рассказал, что в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный человек перекинул на территорию посольства бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших и разрушений не было.

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