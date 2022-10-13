Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Львов ждет приятное общение в соцсетях, а для Скорпионов сегодня особую роль сыграют друзья

Овны

Самые яркие страницы этой осени раскрываются перед вами - будет что вспомнить! Вы легко очаруете собеседника, и неважно, деловая это встреча или романтическая.

Тельцы

В рабочих делах намечается прогресс, а вот в личной жизни наступило затишье. Зарабатывайте деньги: сейчас самое время поправить свое финансовое положение.

Близнецы

Луна в вашем знаке в полной гармонии с Юпитером и Меркурием. Ищите информацию или ответы на вопросы в прошлом - в переписках, старых контактах, у бывших коллег.

Рак

День выгодных крупных покупок товаров для дома, оформления бумаг, связанных с жильем, субсидий. Удача будет на вашей стороне, шевелитесь!

Львы

Приятное общение ждет вас в этот день везде: на работе, в социальных сетях и тех местах, где вы побываете. Придется много общаться, но вы будете наслаждаться обществом друзей.

Девы

Сегодня вы можете подумать о продвижении по карьерной лестнице, так что попробуйте закинуть удочку начальству. Желающие сменить работу удачно сходят на собеседование.

Весы

Меркурий в вашем знаке уже несколько дней под прессингом Юпитера. На вас может давить начальство, законы, дедлайны… Держитесь, это скоро закончится!

Скорпионы

Вы можете успешно решать свои вопросы в различных инстанциях, подавать заявления, оформлять страховки. Ищите более выгодные предложения, спрашивайте у знакомых.

Стрельцы

Важную роль в вашей жизни сегодня будут играть друзья - реальные и виртуальные. Могут появиться общие планы, которые надолго свяжут вас друг с другом.

Козероги

Отличный день для представителей знака, у которых есть амбиции относительно карьеры и бизнеса. Если вы готовы проявить твердость и дисциплину, успех вам обеспечен.

Водолеи

Сосредоточьтесь сегодня на главном - составьте список дел, которые для вас особенно актуальны этой осенью. Распишите свои шаги и подумайте, чего вам не хватает.

Рыбы

Вас ждет противостояние с кем-то из мужчин в семье - отцом, мужем, братом. Ситуацию спасет совет кого-то из старшего поколения или ваше мудрое решение.

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