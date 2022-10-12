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ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

08:50
  • среда
  • 12 октября 2022

Установлены также 12 соучастников

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, пишет в среду утром ТАСС со ссылкой на ФСБ.

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Уточняется, что установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны.

Бомба для теракта на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой. Взрывчатка была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Как добавили в ведомстве, в рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

Контроль за передвижением груза, который взорвали на мосту, осуществлял сотрудник ГУР Минобороны Украины, представлявшийся участникам схемы как "Иван Иванович". Для координации он использовал приобретенный в интернете виртуальный анонимный номер.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. По последним данным, жертвами теракта стали 4 человека.

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