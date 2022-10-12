Генпрокурор Краснов: мобилизационная система России требует модернизации

Нужен единый подход к формированию баз данных

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью РИА Новости, что в стране сегодня нет единого подхода к формированию баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, это ключевая проблема.

По словам Краснова, нарушения и недостатки в системе учета лиц, пребывающих в запасе, выявлялись с первых дней частичной мобилизации. Зафиксированы случаи, когда в военкоматы вызывали студентов-очников, узкопрофильных врачей, IT-специалистов и инвалидов.

Как подчеркнул генпрокурор, многих неурядиц можно было избежать, если бы состоящие в запасе сообщали актуальную информацию о себе.

Существующая в России мобилизационная система требует модернизации, заключил собеседник агентства.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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