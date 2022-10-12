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ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

09:36
  • среда
  • 12 октября 2022

Диверсию готовили украинские спецслужбы

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт на транспортном терминале в Брянске, который готовили спецслужбы Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.

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"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1967 г. р., который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Злоумышленники собрал взрывное устройство, провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении взрывчатых веществ. Задержанный раскаялся и сотрудничает со следствием.

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