Собянин рассказал о переводе в ускоренном режиме ежемесячной выплаты родственникам мобилизованных

Регламент передачи данных отрабатывается с Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил у себя в персональном блоге, что после объявления частичной мобилизации столичные власти приняли решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы, в размере 50 тысяч рублей в месяц.

"Сегодня от них и членов их семей поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат. Для проведения платежей правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных. Понятно, что этот процесс займет некоторое время, а многим семьям деньги нужны уже сегодня", - отметил градоначальник.

Как уточнил Собянин, было принято решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи.

"Но, безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации", - заключил мэр.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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