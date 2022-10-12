Роспотребнадзор рассказал о ситуации со штаммом "цербер" в России

Делать выводы о новой разновидности COVID-19 рано

Случаи заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1, известным также как "цербер", пока в России не выявлены. Об этом в среду, 12 октября, рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт подчеркнул, что работа по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, организованная Роспотребнадзором, активно продолжается. Постоянный мониторинг позволяет оперативно отслеживать любые значимые изменения штаммового состава.

Также на основе результатов мониторинга принимаются решения о тех или иных противоэпидемических мерах.

Хафизов рассказал, что к настоящему времени почти в 30 странах уже секвенировали несколько сотен геномов "цербера", большую часть последовательностей удалось получить в Великобритании, США и Дании.

Делать какие-либо выводы пока рано, однако представитель Роспотребнадзора отметил, что "судя по всему, у "цербера" есть некоторое преимущество перед своими "собратьями", сообщает ТАСС.

11 октября в федеральном оперштабе рассказали, что за последние сутки в России были госпитализированы 2506 заболевших коронавирусом. За тот же период зафиксировано 13970 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 31509 человек.

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