ФСБ предотвратила диверсии СБУ в Московском регионе

Задержан украинец, переправивший в Московскую область два комплекса "Игла"

ФСБ сообщила о пресечении готовившихся спецслужбами Украины диверсионных акций в столичном регионе.

Как рассказали в Центре общественных связей СБУ, задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки терактов. Для перевозки ПЗРК в машине был оборудован тайник.

Ранее сегодня в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы пресекли теракт на транспортном терминале в Брянске, который готовили спецслужбы Украины. Задержан гражданин Украины 1967 года рождения.

Кроме того, ФСБ назвала имя организатора теракта на Крымском мосту. Им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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