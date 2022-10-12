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"Козлятушки, ребятушки...": поведение США напомнило Захаровой детскую сказку

10:30
  • среда
  • 12 октября 2022

Вашингтон фактически совершил два госпереворота на Украине, заявили в МИД России

Действия США в ситуации с украинским кризисом напоминают сказку "Волк и семеро козлят". Такое мнение в среду, 12 октября, высказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Захарова напомнила фразу из сказки "Козлятушки, ребятушки, ваша мать пришла, молока принесла" и заявила, что "миролюбивые" США так же призывали открыть дверь и впустить их.

При этом Соединённые Штаты "своими руками совершили два, по сути, государственных переворота антиконституционных на Украине и, поставляя туда вооружения и проплачивая все виды технической, военно-технической поддержки и помощи киевскому режиму, заявляют о мире", отметили в МИД.

По мнению Захаровой, "такое антилогичное" поведение Вашингтона достойно Шнобелевской премии, сообщает радио Sputnik.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что рост вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины России приведет к тому, что российской стороне придется идти на контрмеры. При этом замминистра назвал очевидным, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Рябков выразил надежду на то, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации.

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Волк и семеро козлят
Волк и семеро козлят
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