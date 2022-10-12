Врач: успокоительные настойки снижают интеллект

Не стоит злоупотреблять лекарствами
Депздрав предупредил о снижении интеллекта и ухудшении памяти из-за частого употребления спиртовых настоек.
Настойки пустырника, валокордина или боярышника вызывают сильное привыкание, сообщила агентству "Москва" врач-токсиколог Татьяна Ермохина.
"Это выражается в снижении интеллекта, снижении памяти, нарушении социальной адаптации, меняется интерес к социально-бытовым факторам", - сказала Ермохина.
при длительном и чрезмерном употреблении настойки вызывают зависимость, все начинает сводиться к одному – найти настойку и как можно скорее ее выпить.
"Главная задача - найти и выпить именно эти вещества", - подчеркнула врач.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"