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Врач: успокоительные настойки снижают интеллект

10:13
  • среда
  • 12 октября 2022

Не стоит злоупотреблять лекарствами

Депздрав предупредил о снижении интеллекта и ухудшении памяти из-за частого употребления спиртовых настоек.

Настойки пустырника, валокордина или боярышника вызывают сильное привыкание, сообщила агентству "Москва" врач-токсиколог Татьяна Ермохина.

"Это выражается в снижении интеллекта, снижении памяти, нарушении социальной адаптации, меняется интерес к социально-бытовым факторам", - сказала Ермохина.

при длительном и чрезмерном употреблении настойки вызывают зависимость, все начинает сводиться к одному – найти настойку и как можно скорее ее выпить.

"Главная задача - найти и выпить именно эти вещества", - подчеркнула врач.

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