Контакт - Иван Иваныч: главное из расследования теракта на Крымском мосту

Данные раскрыла ФСБ

В ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту. По данным спецслужбы - это Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По делу задержаны восемь человек - граждане России, Украины и Армении.

Как следует из заявки, исполнитель должен был получить 48 тысяч рублей на карту. В заказе - перевозка строительной изоляционной полиэтиленовой пленки. Указан адрес доставки в Симферополе. При этом водителя Махира Юсубова не смутили ни имя контактного лица ("Иван Иваныч"), ни контактный номер совсем не крымского региона.

ФСБ установила весь маршрут груза. 22 паллеты весом 22770 килограммов еще в августе отправили из Одессы в болгарский Русе, а затем - в грузинский порт Поти. В конце сентября - начале октября груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС в Ереване. Границу с Россией он пересек на зарегистрированной в Грузии фуре и 6 октября был доставлен и даже разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.

Несколько раз менялись и документы. Изначально контракт заключала киевская компания "Транслогистик". Затем отправителем стала армянская "ГУ АР ДЖИ ГРУП", новый получатель - московская компания "Лидер".

"7 октября сего года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", - сообщили в ФСБ.

По данным следствия, взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной пленкой. Заказ взял Юсубов Махир. Паллеты с пленкой и взрывчаткой погрузили на его автомобиль. ФСБ опубликовала кадры осмотра прицепа фуры перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани. В 6 утра 8 октября произошел взрыв, из-за которого произошло обрушение двух пролетов автомобильной части и возгорание семи топливных цистерн проходящего мимо железнодорожного состава. За организацией теракта, по данным ФСБ, стоит военная разведка Украины, которую возглавляет Кирилл Буданов.

"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р", - сказано в сообщении ведомства.

Установлены и соучастники теракта на Крымском мосту. Это граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур. Указанные лица были причастны к транспортировке груза. Всего установлены 12 соучастников, восемь из них задержаны.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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