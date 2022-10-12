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Попытки контратак заканчиваются для ВСУ большими потерями

11:38
  • среда
  • 12 октября 2022

Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения

Воздушная тревога объявлена в центральных и южных областях Украины - сообщают местные СМИ. В Минэнерго заявили, что за последние двое суток в результате ракетных ударов разрушена треть энергосистемы страны. Но ВСУ продолжают обстрелы насёленных пунктов Донбасса. В Артемовске погиб мирный житель. Артиллерией натовского калибра снова бьют по Донецку.

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Только за сегодняшнее утро ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов. Под обстрелом - несколько районов города, в том числе Киевский. Здесь снаряд упал в центре жилого микрорайона. Во многих зданиях выбиты окна. А сам боеприпас попал точно в дерево.

Нет света - перебиты линии электропередачи. Один из снарядов прилетел под окна библиотеки. Пострадали залы, где хранятся книги. По предварительным данным, ВСУ снова бьют по городу натовскими 155-миллиметровыми снарядами.

В этом дворе в момент взрыва людей на улице не было. Многие еще спали - их засыпало битым стеклом в квартирах. Дыра с человеческий рост - результат прямого попадания снаряда. Стена разрушена. Это Куйбышевский район Донецка.

"Бах, и все. И все полетело. Стекла полетели. А я потом как вышла. Смотрю - боже мой. И такой дым. Дым кругом. Кошмар какой-то. Мозги отключились. Просто отключились. Очень страшно было", - рассказывают люди.

Ночью в центральной части города упала ракета. Пострадали два дома. По обломкам специалисты установили, что использовался боеприпас американского производства. Противорадиолокационная ракета.

На большинстве участков фронта сейчас идут позиционные бои. На этих кадрах боевая работа самоходных минометов "Тюльпан". До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров. Но нет никакой суеты или спешки. Калибр орудия - 240 миллиметров. Снаряды пробивают даже хорошо укрепленные бетонные сооружения националистов. Работают бойцы и по другим целям - уничтожая артиллерию противника, скопления живой силы и техники. Прикрывают орудия и наши наземные силы - при штурме позиций ВСУ.

В Запорожской области сотрудники СОБР Росгвардии задержали пособника националистов. Мужчина 1996 года рождения передавал данные о расположении российских военных.

ВСУ уже не останавливается ни перед чем, чтобы прорвать линию фронта. Сообщается о накоплении резервов на подходах к Кременной в ЛНР и на херсонском направлении. Впрочем, нашим военным удалось стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения. Все последние так называемые контратаки ВСУ заканчиваются для противника поражением и большими потерями. А наши подразделения не просто отражают удары, но и сами переходят в наступление.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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