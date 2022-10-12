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Эксперты МВФ дали прогноз по продолжительности кризиса в Европе

11:43
  • среда
  • 12 октября 2022

Французское правительство предупредило, что митинги будет разгонять силой

В Польше обнаружена утечка на нефтепроводе "Дружба", по которому топливо поступает из России в Европу. Об этом сообщил местный оператор. Больше всех от аварии может пострадать Германия. ЧП произошло на фоне обсуждения в ЕС очередного пакета антироссийских санкций, включающих ограничения на доставку нефти.

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О том, что на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" обнаружена утечка, представители польской компании-оператора сообщают в 2 часа ночи. По странному стечению обстоятельств авария на нефтепроводе происходит в тот самый момент, когда европейские политики готовы ввести очередной пакет санкций. Они должны были ограничить среди прочего и доставку российской нефти.

Пострадавшими в этом случае, как и в теракте с "Северными потоками", вновь окажется Германия. Она, к слову, давно планировала отказаться от дружбы с Москвой по этому вопросу. Но пока это были лишь разговоры. Так как практически вся инфраструктура восточной Германии буквально жила российской нефтью.

В Берлине ожидают новые волнения. Людям не хватает средств даже закрыть кредиты - все уходит на оплату счетов.

Крупнейший НПЗ Франции в городе Донж, в котором обрабатывают до 10 миллионов тонн нефти, завтра закроют. Сотрудники завода присоединяются к забастовке. Французское правительство предупредило, что митинги будет разгонять силой. В Великобритании свой протест падению уровня жизни собираются выразить медики.

Эксперты международного валютного фонда делятся своими исследованиями - европейские страны столкнутся с серьезными трудностями на протяжении последующих двух зим из-за кризиса в энергетической сфере.

"Худшее еще впереди. 23 год станет годом рецессий. Сильнее всего энергокризис ударит по странам Европы. Рост цен, особенно на продукты питания и энергоносители, создают серьезные проблемы для уязвимых домохозяйств", - заявил Пьер-Оливье Гуринш, главный экономист МВФ.

А на Украине тем временем снова принимают дары - четыре HIMARS из США и запас арсенала из Франции. По словам главы МИД, они поставляют не меньше военной помощи, чем Германия или Италия. Всей западной военной техникой украинские политики делятся с пользователями в соцсетях, буквально смакуя факт поддержки Запада.

Но Зеленскому все мало. Сегодня в Брюсселе состоится двухдневная встреча министров обороны НАТО. И, конечно, украинские представители снова будут просить очередную дозу вооружения.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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