"Заигрались в войну": американская власть начинает скатываться в хаос

До выборов в Конгресс - всего месяц

США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией. Вашингтон обвиняет недавнего союзника в сотрудничестве с Москвой из-за планов сократить добычу нефти. Джо Байден уже предупредил Эр-Рияд о последствиях такого решения. А в интервью CNN американский президент снова допустил неловкость и двусмысленный пассаж о выборе профессии.

Это интервью президента США Джо Байдена телеканал CNN анонсировал как эксклюзивное и содержащее важные заявления. Но началось все опять с конфуза. Глава Белого дома уронил листок со шпаргалкой, который поспешил поднять с пола ведущий.

Да и воспоминания Джо Байдена вызвали много вопросов: "Я учился в небольшой начальной Школе Святого Розария, и дорога к ней проходила мимо пожарной части. И все мои приятели стали пожарными, полицейскими или священниками. Я не годился ни для одной из этих профессий, так что вот, где я в итоге оказался".

Лучше бы стал пожарным, тут же пошутили зрители в соцсетях. Пока же у нынешней американской администрации очень хорошо получается как раз разжигать огонь - в мировой экономике и политике. Очередное наступление Байден решил предпринять на недавнего партнера и союзника Саудовскую Аравию. Повод - лоббирование решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы Вашингтона этого не делать.

В Сенат США уже внесен законопроект о прекращении продаж оружия Эр-Рияду. Пока на один год.

Время идет, но политика США не меняется, считает декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь. В своей статье для издания "Хуаньцю Шибао" он напоминает, как расширялась НАТО, как сотрясали американские удары Ближний Восток. И как в конечном счете разменной монетой в большой политической игре Вашингтона стала Украина.

"Заигравшись в войну, Штаты начали еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику. Они применили к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям. Это и есть непосредственная подоплека украинского конфликта", - пишет эксперт.

Сегодня США продолжают накачивать Украину оружием. Еще не израсходованы только что выделенные Киеву 600 миллионов долларов, а в недрах американской администрации наверняка уже созревают новые транши, вот только Байден неожиданно попросил Зеленского поумерить пыл.

Информацию об этом раскрыл источник газеты Washington Post: "Байден понимает необходимость Зеленского действовать решительно, однако в частном разговоре американский лидер заявил своему украинскому коллеге, что ему будет трудно просить финансирование у конгресса для Украины, если в Киеве будут настаивать, что этого недостаточно".

США сегодня балансируют на очень тонкой грани, за которой, как выразился Байден во все том же интервью CNN, настоящий Армагеддон. Впрочем, в реальность применения ядерного оружия глава Белого дома все-таки не верит. Вот только тогда возникает вопрос: зачем постоянно муссировать эту тему, пугая мир мифической российской угрозой.

На этом фоне в стане демократов назревает если еще не раскол, то серьезные волнения. Сенатор Тулси Габбард решила покинуть партию, заявив, что хотела служить людям, а работает на олигархов, разжигающих войну. Последовать ее примеру Габбард призвала всех несогласных с курсом. Серьезное выступление за месяц до выборов в Конгресс.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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