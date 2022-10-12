В Москве стартовал второй Международный саммит по цифровой медицине

Он проходит в конгресс-центре университета имени Сеченова

В Москве сегодня стартовал второй Международный саммит по цифровой медицине и информационным технологиям в здравоохранении.

Он проходит в конгресс-центре университета имени Сеченова. Там собрались врачи и руководители мед-учреждений, разработчики IT-продуктов, инвесторы. Организованы дискуссии и круглые столы. Участники обмениваются опытом, знакомятся со стартапами, обсуждают внедрение новых технологий и использование нововведений на практике.

"Наша задача перейти в формат таких цифровых помощников, которые войдут в повседневную жизнь как врача, так и пациента. Но для этого те данные, которые формируются в здравоохранении, они должны быть цифровыми. Они должны формировать те решения, которые будут максимально полезны, эффективны и изменят качество оказания медицинской помощи в каждом уголке нашей страны", - отметил замглавы Минздрава Павел Пугачев.

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