В Приморье спасли краснокнижных лесных котят

Приручить этих зверей невозможно

В Приморье местные жители спасли двух осиротевших котят. Но домашними любимцами они стать точно не смогут. Ведь это детеныш дальневосточного лесного кота. Хищник занесен в Красную книгу региона. Сейчас о малышах заботятся в центре реабилитации диких животных.

Вот так из шприца каждые два часа и днем и ночью сотрудники центра реабилитации выкармливают этих дальневосточных лесных котят. Чтобы малыши окрепли, иногда их приходится заставлять есть. Все-таки в таком возрасте они скорее хотят материнского молока. А в рационе - богатая всеми витаминами, приготовленная с заботой, но все же искусственная смесь.

Двух дальневосточных котят нашли жители соседнего поселка во время прогулки в лесу. Забрали малышей не сразу. Ждали, что, может быть, к своему выводку вернется мать. Но самка так и не пришла. Маленьких диких кошек решили отвезти сюда, в центр реабилитации. Специалисты говорят, иначе они бы не выжили. Но сейчас - в надежных руках.

Малюткам около месяца. И это довольно странно, говорят сотрудники центра. Ведь в природе лесные коты появляются на свет обычно весной. А осенью, в 7-8 месяцев, они становятся уже полноценными самостоятельными хищниками.

"Я сначала не поверил, когда мне сказали, что лесные коты. Я говорю, да не может быть, это домашние однозначно. А потом оказалось, что действительно лесные. Что с мамой их - непонятно. Может быть, оставила, может быть, погибла", - отметил Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных.

Дальневосточный или амурский лесной кот занесен в Красную книгу Приморского края. Дальний восток России - его основной дом. В совсем маленьком возрасте их не отличить от домашних котят. Но уже в полгода они показывают свой хищный нрав. Охотятся на белок, птиц, зайцев и даже на молодых косуль. Приручить этих на вид очень милых зверят невозможно.

Для содержания лесных котов в центре реабилитации начинают строительство отдельного вольера. Специалисты предполагают, что эти два новых постояльца, к сожалению, будут не последними.

По плану реабилитации через месяц котята должны перейти на твердую пищу. Ну а чтобы стать настоящими хищниками, им придется всю зиму провести под присмотром специалистов. И только весной при хорошем самочувствии их выпустят в дикую природу.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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