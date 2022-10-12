Мишустин утвердил пятилетнюю госпрограмму "Строительство"

Ее реализация стартует 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года в России начнется реализация пятилетней комплексной государственной программы "Строительство", в основу которой положена Федеральная адресная инвестиционная программа. Постановление об утверждении стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Главной задачей программы является дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для жизни, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду.

При этом предполагается перейти к среднесрочному пятилетнему горизонту планирования государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости, а прежде адресная инвестиционная программа формировалась ежегодно.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, это позволит увязать строительные планы на пятилетнюю перспективу и создаст условия для разработки нового порядка управления капитальными вложениями и их финансирования, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что промышленное производство вернулось на уровень 2021 года, постепенно восстанавливаются автопром и металлургия, хорошую динамику показывает сельское хозяйство. Кроме того, прибавляет и строительство.

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