Польша сообщила об утечке на нефтепроводе "Дружба"

В Варшаве утверждают, что это "случайное повреждение"

Польский оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба".

Разгерметизацию заметили примерно в 70 километрах от Плоцка. Вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме.

"Транснефть" уже получила уведомление о происшествии. На место выехали аварийные службы.

"Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Он отметил, что прокачка нефти в сторону Польши продолжается.

Причины утечки пока неизвестны. Представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши отметил, что разгерметизация была вызвана "случайным повреждением", нет оснований считать произошедшее саботажем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"