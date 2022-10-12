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Польша сообщила об утечке на нефтепроводе "Дружба"

10:53
  • среда
  • 12 октября 2022

В Варшаве утверждают, что это "случайное повреждение"

Польский оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба".

Разгерметизацию заметили примерно в 70 километрах от Плоцка. Вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме.

"Транснефть" уже получила уведомление о происшествии. На место выехали аварийные службы.

"Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Он отметил, что прокачка нефти в сторону Польши продолжается.  

Причины утечки пока неизвестны. Представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши отметил, что разгерметизация была вызвана "случайным повреждением", нет оснований считать произошедшее саботажем.

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