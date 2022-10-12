Чехия рассказала об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ

На неформальном саммите ЕС эту тему не обсуждают

Вопрос о введении ограничения цен на природный газ из России не будет обсуждаться на проходящем в Праге в среду, 12 октября, неформальном заседании Совета министров ЕС по энергетике. Об этом рассказал глава министерства промышленности и торговли председательствующей в Евросоюзе Чехии Йозеф Сикела.

Как пояснил чешский министр, "на столе уже нет предложения о потолке цен на газ, поступающий по трубопроводам из России". Сикела заявил, что этот вопрос вообще больше не рассматривается в ЕС.

Министерство энергетики Норвегии, в свою очередь, рассказало, что выступает против лимитирования цен на газ и не рекомендует Евросоюзу вводить такую меру, сообщает ТАСС.

Источники в Европе ранее рассказали, что Брюссель уже приступил к обсуждению девятого пакета антироссийских санкций. Какие рестрикции могут в него войти, пока неизвестно, однако источники утверждали, что введение потолка цен на поставки газа из России в рамках девятого санкционного пакета пока не рассматривается.

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