В Запорожской области задержали пособника ВСУ

Задержанный передавал украинским военным информацию о ВС России

Сотрудники Росгвардии задержали в Запорожской области пособника националистов, передававшего данные о ВС РФ. Об этом в среду, 12 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате специальных адресных мероприятий СОБР Росгвардии задержал гражданина 1996 года рождения. Он через своего родственника, проходившего службу в ВСУ с апреля по август, активно передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ и Росгвардии, расположении средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

Информацию мужчина получал в результате личного наблюдения и через своих родственников и знакомых. Всю полученную информацию подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный закрытый чат, сообщает ТАСС.

10 октября власти Херсонской области рассказали, что два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении.

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