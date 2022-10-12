Минспорта разъяснило условия выезда сборных из России

Это возможно, в команде нет лиц, подлежащих частичной мобилизации

Выезд спортивных сборных команд России за пределы страны может быть согласован только при наличии гарантийного письма об отсутствии лиц, подлежащих частичной мобилизации. Об этом в среду, 12 октября, рассказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Представитель Минспорта уточнил, что еще одним условием выезда сборных за пределы России является подтверждение безопасности передвижения спортсменов.

Байсултанов рассказал, что выезд за рубеж запросили федерации по велосипедному спорту, карате, конному спорту, спортивной акробатике, борьбе на поясах, гиревому спорту, джиу-джитсу, синхронному плаванию, сноуборду, спорту глухих и ПОДА, спорту сверхлегкой авиации, спортивной гимнастике, теннису, тяжелой атлетике, художественной гимнастике.

При этом Минспорта настаивает на том, что для проведения тренировочных мероприятий отечественные базы должны быть приоритетными. Байсултанов назвал странным тот факт, что "наши спортсмены стремятся в южные курортные страны, где зачастую спортивная инфраструктура значительно уступает по уровню российской", сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее уточнил свое заявление о том, что состоящим на воинском учете гражданам запрещено покидать место жительства в условиях мобилизации. Политик сослался на разъяснение от Минобороны России, согласно которому передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

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