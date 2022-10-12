В Госдуме сообщили о смерти депутата

Ему было 46 лет
Депутат Госдумы России от "Единой России" Николай Петрунин скончался в возрасте 46 лет.
Об этом в среду, 12 октября, сообщила пресс-служба палаты. В последнее время Петрунин тяжело болел.
"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели", - прокомментировал уход Петрунина спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Петрунин был первым заместителем председателя Комитета по энергетике. С 2016 года представлял Тульскую область.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"