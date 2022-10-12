В Госдуме сообщили о смерти депутата

Ему было 46 лет

Депутат Госдумы России от "Единой России" Николай Петрунин скончался в возрасте 46 лет.

Об этом в среду, 12 октября, сообщила пресс-служба палаты. В последнее время Петрунин тяжело болел.

"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели", - прокомментировал уход Петрунина спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Петрунин был первым заместителем председателя Комитета по энергетике. С 2016 года представлял Тульскую область.

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