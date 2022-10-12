В России с коронавирусом госпитализировали 1813 человек

Скончались 105 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1813 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 12 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 15640 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 30409 человек, скончались 105 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1561 заболевшего коронавирусом, из них госпитализирован только 161. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 978 человек, в Московской области – 406.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21248603 случая заболевания, зарегистрировано 388509 летальных исходов.

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