В России допустили снижение добычи нефти из-за эмбарго западных стран

При этом технологических препятствий наращиванию нефтедобычи нет

Министерство финансов России допускает временное снижение добычи нефти в России из-за эмбарго западных стран. Об этом в среду, 12 октября, рассказал заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

При этом Сазанов отметил, что текущая ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе не создает рисков для завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, в 2023 году он будет продолжен.

В российском Министерстве энергетики, в свою очередь, подчеркнули, что не видят каких-либо технологических препятствий для наращивания добычи нефти в стране, сообщает ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к временному сокращению ее добычи в России. Он предупредил, что могут возрасти затраты на доставку сырья и возникнуть задержки в поставках топлива, если Запад решится на лимитирование цен на российскую нефть.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"