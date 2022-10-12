Группу диверсантов ликвидировали при попытке проникнуть на Запорожскую АЭС

Об этом рассказали власти Запорожья

Группу из 30 диверсантов, совершивших попытку проникновения на Запорожскую атомную электростанцию, ликвидировали в Запорожской области. Об этом в среду, 12 октября, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Балицкий уточнил, что попытка проникновения была совершена ночью, была потоплена значительная часть лодок и уничтожена часть боевиков.

Выжившие участники диверсии "развернулись и пошли назад", рассказал врио главы Запорожья в эфире Первого канала.

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее рассказал, что была предотвращена кража уникального архива Запорожской станции, которую готовила Украина. При этом ситуация на станции и в Энергодаре остается неспокойной.

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