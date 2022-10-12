Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным

Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2023 год

Власти Москвы одобрили проект бюджета на следующий год, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил глава города Сергей Собянин, бюджет сохранит социальную направленность. На поддержку жителей, здравоохранение, образование будет направлена половина расходов.

Так, пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января будут проиндексированы на 10 процентов.

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